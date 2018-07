Tim Cahill se recupera de lesão e reforça Austrália contra Honduras

Principal destaque da seleção australiana, o atacante Tim Cahill revelou nesta segunda-feira que está recuperado de uma contusão e, assim, vai reforçar a equipe para o decisivo duelo contra Honduras, quarta, às 7 horas (de Brasília), em Sydney, pela repescagem da Copa do Mundo da Rússia.

Autor dos dois gols na vitória sobre a Síria por 2 a 1, de virada, na repescagem asiática das Eliminatórias, o jogador de 37 anos fora determinante para manter a Austrália com chances de jogar o Mundial de 2018. Mas sofreu recentemente uma lesão no tornozelo em uma partida de seu clube, o Melbourne City, e foi desfalque no empate por 0 a 0 contra Honduras.

Agora, ele garante, está pronto para retornar. "Me sinto ótimo. Até se tivesse de jogar em Honduras, eu definitivamente poderia ter dado minha contribuição. Trata-se disso, de colocar o nosso corpo no limite e no sacrifício", revelou o herói local. "Estas partidas são uma grande ocasião para que nosso país se classifique a uma Copa do Mundo pela quarta vez consecutiva."

Depois do empate sem gols no duelo de ida da repescagem, a Austrália precisa vencer em casa para ir ao Mundial. Já Honduras pode até se beneficiar de uma nova igualdade, desde que marque gols, tendo em vista o maior peso que os mesmos têm para efeito de desempate quando marcados fora de casa.