Tim Sherwood é efetivado como técnico do Tottenham

LONDRES - O Tottenham anunciou oficialmente nesta segunda-feira que Tim Sherwood foi efetivado como novo técnico da equipe inglesa. O clube informou, por meio de nota em seu site, que o treinador assinou acordo para dirigir o time até o fim da temporada 2014/2015 do futebol europeu.

Sherwood havia assumido a equipe de forma interina e agora foi confirmado como substituto definitivo de Andre Villas-Boas, demitido há uma semana, um dia após amargar uma goleada por 5 a 0 para o Liverpool, pelo Campeonato Inglês, no qual hoje a equipe de Londres ocupa a sétima posição.

Com apenas 44 anos de idade, Sherwood é mais um treinador jovem no qual o Tottenham irá apostar, sendo que este comandante não tem experiências anteriores como técnico, depois de ter atuado profissionalmente como jogador entre 1987 e 2005. Neste período, ele jogou pela equipe de Londres entre 1999 e 2003.

Ao anunciar a contratação de Sherwood, o Tottenham reproduziu declarações do presidente do clube, Daniel Levy, que lamentou o fato de o time estar passando por uma fase ruim e de mudanças forçadas. "Ficamos extremamente relutantes em fazer uma mudança no meio da temporada, mas sentimos que tínhamos de fazê-la para os melhores interesses do clube. Temos uma grande equipe e nós devemos a eles (jogadores) um treinador que vai trazer o melhor deles e lhes permitir prosperar e desfrutar de um forte e empolgante fim da temporada", disse o dirigente.

Em seguida, Levy garantiu que confia na competência de Sherwood para o cargo, embora ele ainda seja uma incógnita como técnico. "Estamos na posição privilegiada de ter dentro do nosso clube um treinador talentoso como Tim Sherwood. Acreditamos que Tim tem o conhecimento e a competência para levar o time para a frente", destacou.

Ainda como técnico interino, Sherwood comandou o Tottenham na vitória por 3 a 2 sobre o Southampton, no último domingo, pelo Campeonato Inglês, no qual a equipe de Londres voltará a jogar nesta quinta-feira, contra o West Bromwich, em casa.