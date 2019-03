Corinthians lançará na segunda-feira sua criptomoeda, a timãocoin

O Corinthians lançará na próxima segunda-feira sua criptomoeda. Batizada de timãocoin, foi criada para oferecer benefícios aos torcedores, semelhante aos programas de pontos que diversas empresas realizam no mercado. O novo projeto é fruto de uma parceria com a Footcoin, plataforma digital que integra a comunidade esportiva a produtos, empresas e pessoas.

O diretor da Footcoin, Luiz Macedo, gravou vídeo ao lado do diretor de esportes terrestres do Corinthians, Donato Votta, no qual explica um pouco sobre esse projeto. "O torcedor vai ter acesso a descontos exclusivos, promoções especiais e experiências especiais dedicadas ao uso da moeda. Por exemplo, o Über. O torcedor vai poder adquirir crédito com o Über e também descontos em rede de hotéis, companhias aéreas e planos de saúde", explicou.

A ideia é criar um marketplace integrado à nova plataforma por meio do token. Ou seja, o torcedor acumula sua timãocoin e depois poderá trocar por descontos em empresas e produtos de parceiros do Corinthians. O clube ainda não revelou quem serão os parceiros nesse negócio.

Para adquirir a nova criptomoeda será necessário cadastro no site timaocoin.club. A página já existe, mas hoje mostra apenas uma contagem regressiva para o lançamento do produto. Po Facebook já é possível ter mais informações, como a entrevista dos diretores e o slogan do novo produto: Timãocoin, a união da tradição da Fiel com a tecnologia.

Votta não entrou em detalhes, mas revelou que a Footcoin também auxiliará todas as modalidades do clube. "É uma proposta que desde o início está ajudando o clube, os esportes terrestres, a ter times mais competitivos. E isso vai acontecer em outros esportes, incluindo o futebol também", declarou.

As transações poderão ser feitas em lojas físicas e virtuais. Nos sites, haverá a opção em pagar com timãocoin. Nas lojas físicas, serão feitas por meio de um cartão de crédito da bandeira Mastercard.

A tentativa de lançar criptomoeda não é nova. No ano passado, o Corinthians já buscou parceiros para esse projeto e chegou próximo de um acerto. O negócio não foi adiante. Agora, o clube se acertou com a Footcoin, que já possui parcerias com o Atlético-MG e o Fortaleza.