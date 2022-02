Roberto Carlos é 'sorteado' em rifa e terá de jogar por um dia em time amador de pub inglês

Você conhece o time Bull In The Barne? Trata-se da equipe de futebol de um pub no norte da Inglaterra. Um time amador que terá o reforço de um campeão do mundo brasileiro ao menos por uma partida. Isso mesmo. O Bull será o próximo destino do ex-lateral-esquerdo Roberto Carlos. Ele disputará uma partida neste mês com a camisa do time time amador, que ganhou uma rifa para assinar por um dia com uma lenda do esporte. Roberto Carlos foi a 'peça' leiloada.

O sorteio foi feito através da plataforma eBay e consistiu na compra de uma rifa pelo valor de 5 libras (cerca de R$ 36 na cotação atual) para ter a oportunidade de uma lenda como Roberto Carlos jogar um dia em uma liga amadora. Ele topou e vai atuar aos 48 anos. O brasileiro foi campeão do mundo em 2002, 20 anos atrás. Disputou três Copas e fez história no Palmeiras e Real Madrid.

O Bull In The Barne, localizado na cidade de Shropshire, ganhou a rifa e poderá usufruir de um dia dos serviços do ex-lateral-esquerdo. "Você basicamente paga 5 libras para entrar na rifa a fim de poder contratar um ex-jogador de futebol profissional. Um cara do time disse para dar uma chance a ele e acabamos ganhando", disse o capitão da equipe, Matthew Brown, em entrevista ao canal de TV inglês BBC, sorrindo.

"Em uma tarde de sexta-feira, nosso treinador Ed Speller nos mandou uma mensagem dizendo que havíamos ganhado a rifa e ninguém acreditou nele. Achamos que ele estava rindo de nós. Saí naquela noite e acordei no sábado com uma leve dor de cabeça. Eu estava com o celular cheio de mensagens: 'É verdade sobre Roberto Carlos?' Naquele momento eu só pensava: 'Não pode ser verdade, tinha de ser um sonho'", acrescentou Brown.

O atacante e futuro companheiro de time de Roberto Carlos explicou que poucos de seus familiares vão aos seus jogos e que atuam em um pequeno campo em cujos vestiários alguns dos chuveiros nem funcionam. "Estamos pensando em jogar em outro lugar porque o estacionamento é muito pequeno", acrescentou Brown, esperando que esta partida atraia mais pessoas do que o habitual.

"Um de nossos companheiros de equipe se aposentou há algumas semanas porque ele diz que não está mais em forma, mas acho que ele vai se arrepender de sua decisão agora." A data do jogo ainda não está marcada, mas certamente será um festa no time do Bull.