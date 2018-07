'Time campeão não pode depender de um jogador só', diz Robinho Robinho entrou na seleção brasileira no lugar de Fred na vitória contra a Venezuela, mas, na prática, foi o substituto de Neymar. Além de fazer o cruzamento para Thiago Silva fazer o primeiro gol, com uma participação direta na vitória, Robinho finalizou e armou a partida como o craque do Barcelona costumava fazer - Neymar está suspenso por quatro jogos e fora da Copa América por causa da expulsão no jogo contra a Colômbia.