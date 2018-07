Time chileno aponta São Paulo como favorito para semifinal da Sul-Americana

SÃO PAULO - O adversário do São Paulo por uma vaga na final da Copa Sul-Americana, a equipe chilena do Universidad Católica, trata o time brasileiro como o favorito para o confronto. O primeiro jogo da semifinal será nesta quinta-feira, em Santiago.

Segundo o jornal chileno La Tercera, o técnico da equipe chilena, Martín Lasarte, reuniu o elenco nesta segunda-feira e pediu para os jogadores esquecerem a diferença econômica entre as equipes e ressaltou que é possível vencer o São Paulo. "Não importam os nomes, os carros ou a fama que nossos rivais têm. O São Paulo também tem medo de perder para nós", afirmou.

A ligação entre as duas equipes vêm desde 1993, quando elas se enfrentaram na final da Libertadores e o time brasileiro levou a melhor. O respeito clube pelo Morumbi também vem da boa atuação do São Paulo na fase anterior da Sul-Americana, quando eliminou a Universidad de Chile com duas vitórias: 2 a 0 e 5 a 0. A La U é a atual campeã da competição e lidera o campeonato chileno com 33 pontos ao lado do Colo-Colo.

A Universidad Católica está em nono lugar no campeonato nacional e faz boa campanha na Sul-Americana graças aos gols do atacante Michael Ríos, artilheiro da competição com cinco gols. O jogador está recuperado de lesão e confirmado para a partida de quinta-feira. "Temos que estar tranquilos. Sabemos que eles são um grande rival. Temos trabalhado muito bem e vamos mostrar que eles são os visitantes da partida", comentou o treinador.