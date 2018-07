Time chinês de Hulk fica com vaga na Liga dos Campeões da Ásia

O Campeonato Chinês chegou ao fim neste domingo com uma rodada que, se não definia o campeão, servia para definir um dos rebaixados e o último time a se classificar para a Liga dos Campeões da Ásia. E a vaga ficou com o Shanghai SIPG, dos brasileiros Hulk e Elkeson, que venceu o Hebei CFFC por 3 a 1. Elkeson fez um dos gols.

A equipe brigava pelo terceiro lugar contra outro time de Xangai, o Shanghai Shenhua, que perdeu para o Changchun Yatai e terminou um ponto atrás. O Yatai, aliás, conseguiu se salvar do rebaixamento com essa vitória. Quem vai para a segunda divisão é o Hangzhou, que empatou em 2 a 2 com o Yanbian Funde, mas precisava de um tropeço do Yatai. Anselmo Ramon e Denilson Gabionetta marcaram os gols dos Hangzhou.

O campeão Guangzhou Evergrande, de Felipão, terminou a temporada com goleada de 4 a 0 sobre o Shandong Luneng, de Jucilei e Gil. Ricardo Goulart fez dois gols e Alan marcou uma vez para o Evergrande, que também tem o brasileiro Paulinho.

Goulart, aliás, terminou como artilheiro, com 17 gols. Entre os brasileiros, destaque também para Alan (13), Alex Teixeira (11), Fernandinho (nove) e Elkeson (nove). Marcelo Moreno anotou 13. Elkeson liderou as estatísticas em assistências. Foram 12 durante todo o torneio, contra oito de Goulart e Alex Teixeira.