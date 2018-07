Time confirma que Benítez morreu por problema cardíaco

Benítez fez a sua primeira partida pelo seu novo time no domingo e nesta quarta o El Jaish comunicou que recebeu os relatórios médicos referentes ao falecimento do jogador, mas não trouxe maiores detalhes sobre os mesmos. O diagnóstico de insuficiência cardíaca como causa da morte foi revelado um dia depois de o médico chefe da seleção equatoriana, Luis Chiriboga, dizer que o atacante foi levado ao hospital com dores de estômago agudas, desenvolveu peritonite e morreu de parada cardiorrespiratória.

Até a revelação desta quarta-feira, porém, o motivo da morte de Benítez ainda não havia sido oficialmente confirmado. Ele morreu no Al-Ahli Hospital, em Doha, para onde Chiriboga viajou como representante da seleção equatoriana.

No comunicado divulgado nesta quarta, o El Jaish avisou também que irá bancar todos os custos do traslado do corpo de Benítez para o Equador, sendo que o funeral do atleta está previsto para acontecer nesta quinta, em Quito.

Benítez tinha três filhos, sendo duas meninas e um menino, que estão no Catar, onde o El Jaish prometeu realizar uma cerimônia de homenagem ao jogador antes de sua ida para o Equador. O clube lamentou a morte ocorrida de "forma súbita" e o clima de tristeza que tomou conta do time após o trágico episódio.

Além de se destacar pela seleção do Equador, pela qual marcou 24 gols em 58 partidas, Benítez brilhou intensamente pelo América do México, com o qual fez 52 gols em 79 jogos, antes de se transferir para o El Jaish. Ele também jogou pelo El Nacional em seu país, Santos Laguna, do México, e pelo Birmingham, da Inglaterra. O atacante foi o artilheiro do futebol mexicano por quatro vezes, sendo três pelo América e uma pelo Santos Laguna.