Time da 2.ª divisão elimina Mainz na Copa da Alemanha

Benjamin Auer, ex-jogador do Mainz, abriu o placar aos 26 minutos de jogos e Marco Hoeger ampliou a vantagem dos anfitriões, aos 15 da segunda etapa. Oito minutos depois, Adam

Szalai descontou para os visitantes, mas não conseguiu embalar o time rumo ao empate, que levaria o duelo para a prorrogação.

Em Frankfurt, o Hamburgo protagonizou outra zebra na competição. O time do meia Zé Roberto foi eliminado da Copa da Alemanha ao ser goleado por 5 a 2 pelo Eintracht. O brasileiro Caio, ex-Palmeiras, fez o primeiro gol da partida. Gekas, duas vezes, Petric, contra, e Altintop, de pênalti, também marcaram para os donos da casa. O mesmo Petric anotou os dois gols dos visitantes.

O Stuttgart teve trabalho para vencer o Chemnitzer, da quarta divisão, fora de casa. Depois de arrancar um empate no tempo normal, por 1 a 1, com gol de Harnik, o time visitante venceu na prorrogação, por 3 a 1, com mais dois gols de Harnik.

Jogando fora de casa, o Borussia Dortmund perdeu do Kickers Offenbach nos pênaltis, por 4 a 2, após empatar sem gols no tempo regulamentar e na prorrogação. Quinto colocado na tabela do Alemão, o Bayer Leverkusen também vacilou e foi eliminado nas penalidades, por 5 a 4, pelo Monchengladbach, depois de um empate por 1 a 1 no tempo extra.

Ainda nesta quarta, o Hoffenheim avançou no torneio ao superar o Ingolstadt por 1 a 0, enquanto o Nurenberg derrotou o Elversberg por 3 a 0, mesmo placar da vitória do Duisburg sobre o Hallescher.