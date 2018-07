Time da 3ª divisão ganha e será rival do Milan na semifinal da Copa da Itália

O herói da partida, jogada na região da Ligúria (perto de Gênova), foi o atacante Riccardo Bocalon, autor dos dois gols do Alessandria nos minutos finais. Calaiò, centroavante que já atuou pelo Napoli, havia aberto o placar de pênalti para o Spezia, aos 19 minutos do primeiro tempo.

Os dois times são as grandes surpresas desta edição da Copa da Itália. Jogando desde a primeira fase eliminatória, o Alessandria foi passando e eliminou dois clubes da elite - Palermo, na terceira fase, e Genoa, nas oitavas de final, sempre jogando como visitante. Já o Spezia conseguiu a façanha de derrotar a Roma, nas oitavas, em pleno estádio Olímpico.

O confronto contra o Milan será em jogos de ida e volta, marcados para o próximo dia 27, em Alessandria, e 2 de março, no estádio San Siro, em Milão. No outro lado da chave, quatro times de peso da Itália. Nesta terça-feira, em Nápoles, o Napoli receberá a Internazionale. No dia seguinte, em Roma, a Lazio jogará contra a Juventus, em uma reedição da final da última temporada, ganha pela equipe de Turim.

NA ESPANHA - Com uma campanha surpreendente no Campeonato Espanhol, o Eibar vai subindo na tabela de classificação e sonhando alto, até com uma vaga em competição europeia. Nesta segunda-feira, no encerramento da 20.ª rodada, o time goleou o Granada por 5 a 1, em casa, e subiu para a sexta colocação, com 33 pontos, dentro da zona da Liga Europa.

Sergi Enrich e Borja Bastón anotaram dois gols cada e o japonês Takashi Inui também deixou a sua marca para o Eibar. O gol de honra do Granada, que está uma posição acima da zona de rebaixamento - é o 17.º com 17 pontos - foi anotado pelo marroquino Youssef El-Arabi.

NA INGLATERRA - A contratação do técnico italiano Francesco Guidolin para o lugar de Garry Monk, demitido há um mês, parece ter dado uma motivação a mais para os jogadores do Swansea City. Lutando contra o rebaixamento no Campeonato Inglês, o time do País de Gales derrotou o Watford por 1 a 0, em casa, nesta segunda-feira, pelo encerramento da 22.ª rodada.

Com o resultado positivo - o gol foi de Ashley Williams, aos 27 minutos do primeiro tempo -, o Swansea City deixou a zona de rebaixamento, mandando o Newcastle de volta para a área de descenso. O clube galês tem agora 22 pontos na 17.ª posição, contra 21 do rival. O Watford, com 29, é o 12.º colocado.