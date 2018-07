Time da 4ª divisão acerta com Müller; Viola está na mira

Com times semiprofissionais e jogadores pouco conhecidos, o Campeonato Paulista da Segunda Divisão, que apesar do nome é a quarta divisão do Estado, está longe do glamour de seu "primo rico" Paulistão. Ainda assim, alguns clubes que disputam o certame apostam em velhos conhecidos da bola para alavancar a marca. São os casos do Fernandópolis, que anunciou o quase cinquentão Müller, e o Taboão da Serra, que negocia com Viola e Edílson Capetinha.

Atualmente com 49 anos, Müller foi anunciado pelo Fernandópolis, time da pequena cidade de mesmo nome de apenas 70 mil habitantes, no noroeste do Estado. Com três Copas do Mundo no currículo e passagens por São Paulo, Palmeiras e Santos, o veterano está parado há mais de uma década. Seu último clube foi o Ipatinga em 2004.

Após trabalhar como comentarista esportivo na TV Bandeirantes e no canal fechado SporTV, o jogador decidiu aceitar o desafio. "Já está tudo certo. Após o carnaval aguardamos o Müller para iniciar os treinos", assegurou o presidente do clube, Jerry Falcão.

O dirigente, contudo, promete não parar por aí. Cada clube da Segunda Divisão tem o direito de registrar três jogadores com idade acima dos 23 anos. Falcão já iniciou conversas com o lateral-direito, Maurinho, ex-Santos e Cruzeiro, que é natural de Fernandópolis. O atacante Alex Dias, ex-São Paulo e Vasco, também está na mira. Todos eles têm um fato em comum: já estão aposentados.