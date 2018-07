Time da 4ª divisão supera o Aston Villa vai à final da Copa da Liga Inglesa

BIRMINGHAM - Cento e um anos depois, o Bradford City está de novo numa final importante. Nesta terça-feira, a maior zebra da temporada do futebol inglês garantiu uma vaga na decisão da Copa da Liga Inglesa apesar da derrota por 2 a 1 para o Aston Villa, fora de casa, na semifinal da competição. Como havia feito 3 a 1 na ida, o Bradford ficou com a vaga.

O grande momento da história do Bradford até então havia sido em 1911, quando a equipe venceu a Copa da Inglaterra. Depois disso, o time passou por altos e baixos. No seu melhor momento desde então, jogou a primeira divisão entre 1999 e 2001, mas foi caindo até chegar à quarta divisão, onde está atualmente.

Assim, a equipe será a primeira equipe desta divisão do futebol inglês a jogar uma final da Copa da Liga Inglesa desde 1962, quando o Rochdale foi finalista. O adversário na decisão, marcada para 24 de fevereiro, em Wembley, sai do confronto desta quarta-feira, entre Swansea City e Chelsea, no País de Gales. Os donos da casa, que venceram por 2 a 0 em Londres, tentam repetir o feito do Cardiff no ano passado para ser o segundo time galês a jogar a final da competição.

Nesta Copa da Liga Inglesa o Bradford já eliminou o Watford e os tradicionais Nottingham Forest e Leeds United, todos da segunda divisão, o Wigan, o Arsenal (nos pênaltis), e agora o Aston Villa, que jogam na elite. Nesta terça, no Villa Park, em Birmingham. Benteke abriu o placar para os donos da casa, Hanson empatou e Weimann fez o gol da vitória, já no último minuto.