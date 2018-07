Miami, de Adriano, divulga poster de jogo contra time de Gaúcho

O Miami United, time de Adriano "Imperador", divulgou nesta quinta-feira o cartaz de promoção do amistoso contra o Las Vegas City, que terá Ronaldinho Gaúcho e Alex como jogadores convidados. A partida ocorrerá no dia 14 de maio, no estádio Sam Boyd, em Las Vegas. Na foto, publicada na página do Miami nas redes sociais, a dupla brasileira aparece vestindo o uniforme da seleção.

Nesta quarta, o Miami United já havia anunciado a nova data da estreia de Adriano, no confronto com o Miami Fusion, válido pela National Premier Soccer League (NPSL). Antes marcado para 23 de abril e depois adiado para 14 de maio, o duelo será realizado no dia 1º de maio no Milander Park Stadium, casa do United.

A equipe do Estado da Flórida que contratou Adriano disputa a National Premier Soccer League (NPSL), equivalente à quarta divisão norte-americana. Acima deste campeonato, estão a United Soccer League (USL), North American Soccer League (NASL) e, a elite, Major League Soccer (MLS). Essas ligas, no entanto, não possuem ligação por meio de acesso e rebaixamento entre elas.