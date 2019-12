Time de Beckham estreará na MLS contra o Galaxy em Los Angeles

A estreia do Inter Miami, time de propriedade do ex-jogador David Beckham na MLS, a principal liga de futebol dos Estados Unidos, acontecerá no dia 1º de março contra o Los Angeles Galaxy, fora de casa.

LEIA TAMBÉM > Um mito em xeque

Em comunicado, o Inter anunciou sua agenda completa na primeira temporada. O primeiro jogo como mandante acontecerá em 14 de março em Fort Lauderdale, uma cidade a 40 minutos de Miami, onde fica o estádio temporário do novo clube, e também será contra o Galaxy, equipe defendida por Beckham de 2007 a 2012.

O Inter Miami CF foi fundado em 29 de janeiro de 2018 como o 25º clube da MSL com o ex-meia inglês como um dos proprietários, além de presidente de operações. Na primeira temporada, o time jogará 17 vezes como mandante e 17 como visitante, enfrentando duas vezes cada time da Conferência Leste e dez partidas contra adversário do Oeste, até 4 de outubro de 2020.

O estádio em que o Inter fará a sua estreia está sendo construído no terreno do antigo Estádio Lockhart, em Fort Lauderdale. A casa oficial, em Miami, terá capacidade para 28 mil pessoas, além de um complexo comercial e parques públicos nos terrenos de um campo de golfe a leste do Aeroporto Internacional.

O projeto, que teve votação favorável pelos eleitores num plebiscito de 2018, aguarda agora a aprovação dos termos do contrato por parte do Conselho de Miami, que espera por mais informações do grupo empresarial./ Com informações da EFE