Time de Cerezo ajuda e Sanfrecce é bicampeão japonês

HIROSHIMA - O Sanfrecce Hiroshima contou com duas derrotas seguidas do Yokohama Marinos para conquistar o título do Campeonato Japonês. Neste sábado, pela 34.ª e última rodada, o campeão foi visitar o Kashima Antlers, que também brigava pelo título, e venceu por 2 a 0. Enquanto isso, o Yokohama, que liderava a competição, perdeu de 1 a 0 para o Kawasaki Frontale, também fora de casa.

Esta é a sétima vez que o Sanfrecce Hiroshima é campeão no Japão, a segunda seguida, uma vez que a equipe também havia vencido em 2012. Antes, acumulava um jejum de 42 anos sem vencer a principal competição do país.

A última rodada do torneio foi emocionante, uma vez que três times brigavam pelo título. O Kashima Antlers, de Toninho Cerezo, precisava vencer e torcer por um tropeço do Yokohama, mas acabou derrotado por 2 a 0, com dois gols de Naoki Ishihara.

Já o Yokohama Marinos, que só dependia dele mesmo para ser campeão, vacilou diante do Kawasaki Frontale e perdeu de 1 a 0, gol de Renatinho, ex-Ponte Preta. Diferente do Sanfrecce, que não tem brasileiros no seu elenco, o Yokohama conta com Marquinhos Cambalhota, ex-Atlético Mineiro, que marcou 16 vezes na competição.