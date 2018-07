Time de Conca se prepara para pegar 'melhor do mundo' no Mundial

AGADIR - O Guangzhou Evergrande, clube chinês que tem como destaque o meia argentino Conca, se prepara para um grande desafio nesta terça-feira, quando fará a semifinal do Mundial, em Agadir, no Marrocos. O adversário será o poderoso Bayern de Munique, que o próprio técnico italiano Marcello Lippi considera ser atualmente "o melhor time do mundo".

Com a experiência de ter comandado a seleção italiana na conquista do título da Copa de 2006, Lippi assumiu o Guangzhou Evergrande no ano passado. Ao ganhar a Liga dos Campeões da Ásia, garantiu a classificação para o Mundial. E, depois de superar o egípcio Al Ahly na estreia de sábado, se prepara agora para encarar o Bayern de Munique.

"No momento, o Bayern é a equipe mais forte do mundo. Será interessante comparar a distância que existe entre o melhor time do mundo e um dos melhores da Ásia. Hoje em dia, a Alemanha está propondo um futebol de vanguarda, de nível bastante elevado, que está entre o que de melhor se vê mundo afora", afirmou Lippi, já projetando o duelo.

"Vamos ter, provavelmente, nosso desafio mais complicado do ano contra o Bayern, mas estamos preparados para enfrentá-los e tentar fazer um bom papel", disse Conca. "Será um confronto extremamente difícil e temos que nos preparar muito bem para tentar surpreendê-los", completou o meia-atacante brasileiro Elkeson, que também joga no Guangzhou Evergrande.

Depois de Bayern de Munique x Guangzhou Evergrande, que acontece nesta terça-feira em Agadir, a outra semifinal do Mundial de Clubes está marcada para o dia seguinte, entre o Atlético-MG e o marroquino Raja Casablanca, dessa vez em Marrakesh.