Time de Cuca, Aloísio e Vágner Love é campeão da Copa da China

Após a conquista da Copa Libertadores de 2013 pelo Atlético Mineiro, o primeiro da história do clube de Belo Horizonte, o técnico Cuca teve neste sábado pela primeira vez o gostinho de levantar uma taça em seu clube na China, para onde se transferiu no início deste ano. Em Nanjing, no estádio Olímpico, o Shandong Luneng perdeu para o Jiangsu Sainty por 2 a 1, mas levou a Copa da China em partida repleta de emoções.

Por ter vencido o primeiro jogo da final da competição por 4 a 2, em casa, com quatro gols de jogadores brasileiros - três do atacante Vágner Love e um do volante Júnior Urso (ex-Coritiba) -, o Shandong Luneng poderia perder por um gol de diferença. No entanto, o Jiangsu Sainty abriu 2 a 0 e estava levando o confronto para a prorrogação.

Então, já aos 50 minutos do segundo tempo, o zagueiro australiano Ryan McGowan marcou o gol do Shandong Luneng e deu o título ao time comandado por Cuca.

Além do treinador, o Shandong Luneng conta com os brasileiros Vágner Love, Aloísio (atacante, ex-São Paulo) e Júnior Urso. O meia argentino Montillo, com passagens por Cruzeiro e Santos, também defende o clube chinês.