Time de Cuca faz oferta e pode tirar Montillo do Santos

SANTOS - O Santos está propenso a aceitar a proposta de oito milhões de euros (quase R$ 30 milhões) do Shandong Luneng, da China, por Montillo. A oferta do novo clube do técnico Cuca chegou no fim de semana e é a terceira tentativa dos chineses de tirar o meia argentino da Vila Belmiro.

Nas duas anteriores, os números foram considerados perto do ideal pela direção santista, mas as negociações não evoluíram porque a exigência salarial do jogador foi alta demais. A proposta a Montillo agora é de US$ 5 milhões anuais, mais de R$ 11 milhões, quase um R$ 1 milhão por mês, bem superior à primeira.

Montillo, que completa 30 anos de idade em abril, recebeu de seu empresário a proposta dos chineses, ficou de estudar com a família no fim de semana e dar uma resposta nesta segunda. O meia foi contratado por aproximadamente R$ 16 milhões pelo Santos em janeiro de 2013 para ser o substituto de Ganso, vendido no segundo semestre de 2012 ao São Paulo, mas ainda não repetiu o bom futebol que apresentou em 2011 no Cruzeiro.

Se vender Montillo, o Santos deve comprar uma parte dos direitos econômicos de Cícero e dar um contrato mais longo, com aumento salarial ao meia, que também tem propostas para se transferir para o Shandong Luneng e para o Fluminense.