Time de Cuca na China acerta contratação de volante do Coritiba

TAISHAN - Após as chegadas de Aloísio e do técnico Cuca, outro brasileiro desembarcou na China para jogar no Shandong Luneng. Nesta segunda-feira, o Coritiba anunciou, por meio de seu site oficial, a venda do volante Júnior Urso para o clube asiático. O jogador deixa o time brasileiro após dois anos.

Depois de se destacar na Série B de 2011 do Campeonato Brasileiro pelo Paraná, o volante foi contratado pelo Coritiba no fim do mesmo ano. Contestado no início de seus trabalho devido às constantes subidas ao ataque, o volante defensivo conquistou os torcedores alviverdes e foi um dos atletas que mais se destacaram na pré-temporada neste início de 2014.

Pelas redes sociais, o atleta agradeceu o clube paranaense e mostrou expectativa em retornar ao Coritiba um dia. "Amei cada minuto que vesti essa camisa, e que me tornava mais um 'coxadoido' no meio de milhões. Hoje estou de saída, espero um dia voltar e ser feliz como era aqui", disse o jogador de 24 anos, que atuou em 90 partidas e marcou 4 gols com a camisa do Coritiba.

No Shandong Luneng, Júnior Urso reforçará a legião de brasileiros no time. Comandado pelo técnico Cuca, a equipe chinesa já conta com os atacantes Vagner Love, ex-Flamengo e Palmeiras, e Aloísio, ex-São Paulo. Além deles, o argentino Walter Montillo, com passagens por Cruzeiro e Santos, também foi outro jogador contratado neste ano pela equipe da Ásia.