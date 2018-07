Time de Fábio Carille, Al Wehda empata com a Udinese por 1 a 1 em amistoso

Em seu segundo jogo no comando do novo time depois da saída do Corinthians, o técnico Fábio Carille viu o Al Wehda, da Arábia Saudita, ficar no empate por 1 a 1 contra a Udinese, nesta segunda-feira, em um amistoso realizado na cidade de Klagenfurt, na Áustria. Os gols saíram apenas nos minutos finais - Al-Nemer, aos 38 do segundo tempo, abriu o placar para os árabes e Lasagna, aos 41, igualou.

Os dois clubes estão em pré-temporada na Europa. Há pouco mais de 20 dias de trabalho no Al Wehda, Fábio Carille está de olho no Campeonato Saudita, que começará em um mês. Antes do empate nesta segunda-feira, havia derrotado o Novo Mesto, da Eslovênia, por 3 a 1.

O Al-Wehda conta com jogadores conhecidos no Brasil como o meia Anselmo, ex-Internacional; o atacante Marcos Guilherme, com passagem por São Paulo e Atlético Paranaense; o meia venezuelano Otero, ex-Atlético Mineiro; e Fernandão, atacante que estava no Fenerbahçe, da Turquia.

Já a Udinese, de olho no Campeonato Italiano, segue invicta na pré-temporada. Antes foram quatro vitórias seguidas - Gorica (Eslovênia), Ufa (Rússia), Wolfsberger (Alemanha) e Leicester City (Inglaterra). Agora, o time que conta com os brasileiros Felipe Vizeu e Samir (ambos ex-Flamengo) volta as atenções para o amistoso contra o Al Hilal, da Arábia Saudita, nesta quarta-feira.