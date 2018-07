Time chinês comandado por Felipão confirma chegada de Robinho

O Guangzhou Evergrande, time chinês dirigido por Felipão, confirmou nesta quinta-feira a contratação do atacante Robinho, de 31 anos. Após longa negociação, o ex-jogador do Santos assinou vínculo de seis meses com o novo clube. Ele usará a camisa número 60 e o Guangzhou Evergrande terá prioridade na renovação por mais um ano. A proposta dos chinenes foi irrecusável, de acordo com fontes da Vila Belmiro. Isso pesou na decisão do jogador.

A contratação de Robinho foi um pedido do técnico Felipão, que vai comandar uma 'seleção' de jogadores brasileiros na China. Agora são seis atletas no elenco. Além de Robinho, o time já contratou Paulinho, Ricardo Goulart, Elkeson, Alan e Renê Júnior, que tenta se acertar com o Corinthians.

Robinho deve chegar à China na próxima semana. O atacante ainda curte férias depois da disputa da Copa América, em que o Brasil fracassou. Ao apostar em brasileiros, o Guangzhou Evergrande quer montar um time competitivo para jogar a Liga dos Campeões Asiáticas (está nas quartas de final) e conquistar o título nacional (é o vice-líder do campeonato chinês).