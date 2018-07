Time de Felipão vence nas quartas da Copa dos Campeões da Ásia

O técnico Luiz Felipe Scolari começou com o pé direito as quartas de final da Copa dos Campeões da Ásia. Nesta terça, a equipe de Felipão, o Guangzhou, da China, venceu o Kashiwa Reysol por 3 a 1, em jogo disputado no Japão. Agora, sob o comando do treinador brasileiro, os chineses levam boa vantagem para a partida de volta, marcada para o dia 15 de setembro.

“Foi uma boa vitória. Mas o time deles é muito bom. Trabalha muito bem a bola e nos pressionou o tempo todo. Foi uma partida difícil apesar do placar”, avaliou Felipão logo após o jogo, em concorrida entrevista coletiva. O Guangzhou abriu o placar aos 5 minutos do primeiro tempo. Em cobrança de falta, a bola foi levantada na área e o zagueiro japonês Suzuki fez gol contra. A equipe de Felipão aumentou ainda no primeiro tempo com o volante brasileiro Paulinho. Ele recuperou uma bola no meio de campo e partiu em direção ao gol. Na entrada da área, ela bateu firme, sem chances para o goleiro.

Na segunda etapa, os chineses ampliaram o placar em um contra-ataque, com LinGao. Restando um minuto para o final do jogo, o Kashiwa Reysou fez seu gol de honra com Massaro Kuro, após falha do sistema defensivo. O gol na parte final da partida fez com que o treinador brasileiro chamasse a atenção de seus jogadores após o apito final. “Não podíamos tomar este gol. Faltou concentração no lance. Com 3 a 0, a vantagem nos dava uma tranquilidade maior”, afirmou Felipão.

Agora, o treinador verá seu clube ceder nada menos do que sete jogadores para a seleção chinesa. Por causa das datas reservadas para a Fifa, o campeonato chinês terá uma pausa de duas semanas. Na volta, Felipão vai encarar duas decisões. No dia 12, seu time vai a Xangai, onde enfrentará o Shangai East, do técnico sueco Sven-Göran Eriksson, em jogo que vale a liderança do torneio. Depois, no dia 15, no Tianhe Stadium, em Cantão, o Guangzhou recebe o Kashiwa Reysol no jogo de volta das quartas de final da Copa dos Campeões da Ásia.