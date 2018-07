Time de Felipão vai enfrentar equipe treinada por mulher na Liga da Ásia

O técnico Luiz Felipe Scolari vai viver uma experiência rara no comando do Guangzhou Evergrande: trabalhar contra uma mulher. A equipe dele foi sorteada para enfrentar o Eastern FC, de Hong Kong, na fase de grupos da próxima edição da Liga dos Campeões da Ásia. O rival é treinado por Chan Yuen-ting, primeira mulher campeã de uma competição nacional como técnica.

"A Liga dos Campeões da Ásia é uma oportunidade valiosa para nós de aprender com adversários como o Guangzhou e melhorarmos", disse Chan, de apenas 28 anos, em entrevista à agência de notícias The Associated Press.

Ainda que a China tenha a soberania sobre Hong Kong, o país tem uma federação de futebol independente. E o duelo entre o Eastern e o Guangzhou Evergrande será especialmente curioso porque Hong Kong e Guangzhou são separadas por apenas 120 quilômetros.

O sul-coreano Suwon Samsung Bluewings e um time japonês, que será o Urawa Red Diamonds ou o Urawa Red Diamonds, estão no mesmo grupo que os dois vizinhos, mas a expectativa de Chan é por enfrentar o técnico campeão do mundo com a seleção brasileira em 2012.

"Estou feliz de encontrar Scolari. Para mim é uma grande honra jogar contra ele. Ele tem uma boa experiência e é muito inteligente", comentou Chan. O primeiro duelo entre os dois times já está marcado para 22 de fevereiro. O Guangzhou busca recuperar o título que conquistou em 2015.

Já Chan não só quer levar o Eastern a surpreender os grandes da Ásia. "Espero que minha história no futebol encoraje técnicas mulheres a irem adiante nos seus sonhos".