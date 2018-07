Time de Felipão vence Liga dos Campeões da Ásia e vai ao Mundial

Luiz Felipe Scolari voltará a disputar um Mundial neste ano. Após fracassar com a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2014, o treinador vai liderar o Guangzhou Evergrande no Mundial de Clubes da Fifa, em dezembro, após se sagrar campeão da Liga dos Campeões da Ásia, neste sábado.

O time chinês faturou o título pela segunda vez em três anos ao derrotar o Al-Ahli, dos Emirados Árabes Unidos, pelo placar de 1 a 0, na partida da volta, na China. O primeiro jogo terminou sem gols. O brasileiro Elkeson, ex-Botafogo, foi o autor do único gol da decisão. Ele também havia marcado nas finais da Liga de 2013, contra o FC Seoul.

O gol deste sábado foi marcado aos 9 minutos do segundo tempo. Três minutos depois, o Al-Ahli se complicou ainda mais na partida ao perder o zagueiro Salmin Khamis, expulso de campo. Com a mais em campo, o Guangzhou Evergrande não teve dificuldades para sustentar a vantagem no placar e confirmar o favoritismo.

Com o resultado, o time chinês disputará novamente o Mundial de Clubes. Felipão e Elkeson não serão os únicos brasileiros a defender o Guangzhou Evergrande no Japão. A equipe conta também com Ricardo Goulart, Paulinho (ex-Corinthians), Robinho (ex-Santos), Renê Junior e Alan.

Goulart, bicampeão brasileiro pelo Cruzeiro, vem sendo o principal destaque da equipe. No mês passado, foi eleito o craque do Campeonato Chinês, também vencido pelo time de Felipão.

Com a definição do campeão asiático, o Mundial de Clubes está praticamente definido. Agora só resta conhecer o time que vai representar o anfitrião Japão. Já estavam garantidos o Barcelona, o River Plate, o América (México), o Auckland City e o Mazembe.

Ao contrário dos principais favoritos, o Guangzhou Evergrande vai estrear na fase de quartas de final do Mundial, contra o América, no dia 13 de dezembro. O vencedor enfrentará na semifinal o Barcelona, de Lionel Messi, Neymar e Luis Suárez, no dia 17. A competição terá início no dia 10 e será encerrada no dia 20.