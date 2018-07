Time de Gales vence 26ª seguida e comemora por ter igualado recorde mundial

O The New Saints, também conhecido pela sigla TNS, é o novo recordista mundial em vitórias consecutivas numa divisão de elite do futebol. Na segunda-feira, o clube do País de Gales alcançou seu 26.º triunfo seguido, igualando marca que o Ajax detém desde março de 1972.

Em seu site, o TNS comemorou o feito. "Nesta tarde, o TNS entrou no Guinness Book, alcançando a vitória por 4 a 0 em casa contra nossos vizinhos Cefn Druids. Nós igualamos o recorde do Ajax, que venceu 26 partidas seguidas na temporada 1971/72", lembrou, sendo parabenizado pelo clube holandês no Twitter.

O The New Saints ainda destacou que, no período, marcou 86 gols e sofreu apenas 13, enquanto que o Ajax, para alcançar as 26 vitórias, fez 78 e sofreu 18. O recorde de vitórias chegou a ser comemorado pelo Coritiba, que ganhou 24 seguidas em 2011, mas no ano passado o Guinness se corrigiu e lembrou do feito do Ajax.

No País de Gales, o The New Saints sobra. Na atual temporada, venceu todos os seus 20 jogos, aparecendo com 21 pontos de vantagem sobre o segundo colocado. O time é o atual pentacampeão nacional e sofreu sua última derrota em julho, para o APOEL, do Chipre, na segunda rodada preliminar da Liga dos Campeões. Teria sido necessário vencer este e mais dois rivais para ir à fase de grupos.

Vale lembrar que os melhores times do País de Gales não disputam o Campeonato Galês, mas o Inglês, uma vez que a criação da liga em Gales, em 1992, é muito posterior à criação dos primeiros times no País.

Atualmente, o Swansea City está na elite da Inglaterra, enquanto o Cardiff City e o Newport County jogam a segunda divisão. Há ainda outros dois times em divisões inferiores. Curiosamente, por outro lado, o The New Saints manda suas partidas em uma cidade inglesa, Oswestry, uma vez que está sediado na divisa entre os dois países.