Time de Jô venceu um dos últimos dez jogos e amarga a lanterna no Japonês

Enquanto o Corinthians lidera o Campeonato Brasileiro, o atacante Jô enche o bolso de dinheiro, mas sofre com a fragilidade de sua equipe no Campeonato Japonês. O Nagoya Grampus é o lanterna da competição e nos últimos dez jogos, venceu apenas um.

Jô fez 12 jogos pelo Nagoya e marcou quatro gols. Foram oito derrotas, um empate e três vitórias. O curioso é que o seu início no clube japonês foi muito bom. Nas duas primeiras partidas, venceu e marcou um gol na estreia. Depois, só lamentação. O Nagoya é o lanterna com sete pontos. O líder é o Sanfrecce Hiroshima com 25 pontos, após dez rodadas.

Dos quatro gols marcados pelo ex-corintiano, dois deles foram contra o Vegalta Sendai. Se tecnicamente, Jô tem sofrido, financeiramente a situação é bem confortável. O jogador acertou sua transferência no fim do ano passado para receber R$ 10 milhões por temporada no clube japonês.

Enquanto isso, Fábio Carille teve que readaptar o esquema tático do Corinthians para jogar sem um centroavante. Com a contratação de Roger, o treinador volta a pensar na possibilidade de mudança, mas só fará isso após a paralisação da Copa do Mundo, quando terá tempo para treinar.