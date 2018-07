Time de Julio Cesar cancela festa de Natal na Inglaterra

LONDRES - A péssima campanha do Queens Park Rangers no Campeonato Inglês deixará o Natal do clube mais desanimado. Último colocado da competição, com apenas seis pontos em 15 partidas, o time do goleiro brasileiro Julio Cesar teve sua festa de Natal cancelada pela diretoria, justamente por conta dos resultados ruins em campo.

A má fase fez com que o técnico Mark Hughes fosse demitido no mês passado, e substituído por Harry Redknapp, esperança de dias melhores, já que levou o Tottenham à quarta colocação no ano passado. Se ainda não venceu, a equipe também não foi derrotada desde a chegada de Redknapp - foram dois empates, contra Sunderland e Aston Villa.

A insatisfação da diretoria é ainda maior por causa do dinheiro gasto para esta temporada. Além do experiente goleiro Julio Cesar, que estava na Inter de Milão, o clube contratou nomes como o lateral Bosingwa, ex-Chelsea, e os meias Park Ji-Sung, ex-Manchester United, e Granero, ex-Real Madrid. Mesmo assim, o Queens Park Rangers está a sete pontos do Sunderland, primeira equipe fora da zona do rebaixamento.