Time de Julio Cesar estreia técnico e empata no Inglês

Agora, após a disputa da 14ª rodada, o Queens Park Rangers segue sem uma vitória sequer no Campeonato Inglês, com apenas cinco pontos somados e afundado na lanterna. O Sunderland vive situação um pouco melhor, com 13 pontos, mas também sofre ameaça de rebaixamento - ocupa a 16ª colocação.

Depois do bom trabalho como técnico do Tottenham, Redknapp chegou a ser apontado como favorito para assumir a seleção inglesa neste ano, mas acabou preterido - Roy Hodgson ficou com o cargo. Assim, ele acabou acertando com o Queens Park Rangers, para substituir o demitido Mark Hughes.

Mas a estreia do treinador não foi com vitória. Para piorar, Redknapp ficou sem Julio Cesar, o grande destaque do Queens Park Rangers. O goleiro brasileiro sentiu dores na virilha e deixou o campo no intervalo - os médicos do clube ainda não precisaram a gravidade do problema.

Também nesta terça-feira, mais um jogo abriu a 14ª rodada do Campeonato Inglês. O Aston Villa recebeu o penúltimo colocado Reading e venceu por 1 a 0, com gol de Benteke já aos 35 minutos do segundo tempo. Assim, o time chegou aos 13 pontos e deixou a zona de rebaixamento.

Nesta quarta-feira, acontecem os outros oito jogos da 14ª rodada do Campeonato Inglês: Chelsea x Fulham, Everton x Arsenal, Southampton x Norwich, Stoke City x Newcastle, Swansea x West Bromwich, Tottenham x Liverpool, Manchester United x West Ham e Wigan x Manchester City.