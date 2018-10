Time de Lampard marca 2 gols contra e Chelsea avança na Copa da Liga Inglesa

No reencontro com um de seus maiores ídolos da história, o Chelsea suou bastante, mas garantiu vaga nas quartas de final da Copa da Liga Inglesa nesta quarta-feira. Em Stamford Bridge, a equipe londrina encarou o Derby County, comandado pelo ex-meia Frank Lampard, e contou com os dois gols contra marcados por zagueiros adversários para vencer por 3 a 2.

Com um time reserva, o Chelsea sofreu no reencontro com seu ex-meia, multicampeão nas décadas de 2000 e 2010 pelo clube. Agora, volta as atenções novamente para o Campeonato Inglês, no qual é terceiro colocado e encara o Crystal Palace neste sábado, em casa.

Não demorou para que o Derby County desse a primeira "forcinha" para o Chelsea. Com apenas quatro minutos de jogo, Zappacosta cruzou da direita, Tomori tentou afastar de canhota, furou e empurrou com o pé direito contra o próprio gol. Somente quatro minutos depois, no entanto, Jack Marriott recebeu na área e finalizou cruzado para deixar tudo igual.

Mas a zaga do Derby County parecia mesmo disposta a ajudar o Chelsea e voltou a marcar contra aos 20. Novamente, Zappacosta cruzou da direita, mas desta vez foi Keogh que se atrapalhou ao tentar afastar e balançou a rede. A história também se repetiu do outro lado, porque seis minutos mais tarde, Waghorn aproveitou cruzamento da esquerda e cochilo de Emerson Palmieri para empatar novamente.

Ainda no primeiro tempo, o Chelsea retomou a liderança em bate-rebate na área, que Fabregas aproveitou. O segundo tempo, então, foi todo do Derby County, que pressionou o adversário e acumulou chances. A principal delas aconteceu já aos 43, quando Marriott acertou a trave de Caballero. Mas o placar foi mantido, para delírio da torcida, que homenageou Lampard após o apito final.

ARSENAL AVANÇA

Outro que suou diante de um adversário de divisão inferior nesta quarta-feira foi o Arsenal. A equipe londrina recebeu o Blackpool, ficou com um jogador a menos em boa parte do confronto, mas garantiu-se nas quartas da Copa da Liga Inglesa ao vencer por 2 a 1.

Diante do adversário da terceira divisão, o Arsenal abriu o placar aos 33, com Lichtsteiner. Smith-Rowes ampliou no início do segundo tempo, mas Guendonzi foi expulso na sequência. Paudie O'Connor diminuiu para o Blackpool, minutos antes de também receber o cartão vermelho e acabar com qualquer chance de reação.

Ainda nesta quarta, o Tottenham ampliou a crise do West Ham e também avançou ao derrotar o rival fora de casa por 3 a 1, com dois gols de Son e um de Llorente. Lucas Pérez descontou. Já o Middlesbrough recebeu o Crystal Palace e se classificou ao bater o adversário por 1 a 0.