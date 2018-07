Time de Molina, ex-Santos, vai ao Mundial da Fifa O Seongnam Ilhwa é o penúltimo time a conquistar vaga no Mundial de Clubes da Fifa, que será disputado em dezembro, em Abu Dabi, nos Emirados Árabes Unidos. A equipe sul-coreana garantiu presença ao conquistar neste sábado o título da Liga dos Campeões da Ásia com uma vitória na decisão por 3 a 1 sobre o Zob Ahan, do Irã.