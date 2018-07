Time de Nova York faz oferta por Juninho Pernambucano

RIO - Juninho Pernambucano tem uma oferta para jogar no New York Red Bulls, dos Estados Unidos. O contrato do meia com o Vasco expira no fim do ano e ele está livre para negociar sua transferência para qualquer clube, mas pretende jogar no exterior se não renovar compromisso com o time cruzmaltino.

O presidente Roberto Dinamite tenta de todas as formas manter o jogador, um ídolo da torcida. Fragilizado pelos graves problemas financeiros do Vasco, Dinamite já perdeu diversos aliados políticos e a saída de Juninho seria terrível para sua estabilidade no comando do clube.

No entanto, o veterano, de 38 anos, exigiu que o presidente forme um time competitivo para a próxima temporada e mantenha os salários em dia como condição para que continue em São Januário.

"O Juninho é um jogador fantástico. Mas vamos encontrar uma saída se ocorrer a transferência. Se acontecer, vamos lamentar, mas temos que superar. Para o Vasco ele é muita coisa, um ídolo e ainda joga em alto nível. Se sair, a fila tem que andar", disse o técnico Gaúcho, já antecipando a saída do craque.

Com dois meses de atraso salarial, o time vascaíno não vai se concentrar para o clássico de domingo contra o Fluminense. Os jogadores vão se apresentar para a partida às 13 horas do domingo. A medida foi adotada pelos atletas no início deste ano em protesto contra o atraso de salários, mas o diretor de futebol Daniel Freitas disse que desta vez a decisão partiu da direção, tendo em vista a falta de importância do confronto.