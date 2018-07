Time de Paulo Autuori conquista título no Catar

O jogo contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na arquibancada. Lula assistiu à decisão ao lado do emir do Catar, Hamad bin Khalifa al-Thani, em uma rápida passagem pelo país antes de visitar o Irã.

Com o título, que faturava desde 2006, o Al-Rayyan ganhou vaga para disputar a próxima Liga dos Campeões da Ásia. "Foi uma alegria enorme para nós e para os torcedores do Al-Rayyan voltar a vencer a Copa do Emir. Creio que foi uma vitória merecida, pelo caminho difícil que tivemos até o título", declarou Autuori.

O treinador dedicou a conquista a Marcos Paquetá, que comandou o time no início da temporada. "Gostaria de dedicar essa conquista ao Marcos Paquetá, que estava aqui antes da minha chegada. Não poderia deixar de reconhecer a grande parcela de contribuição que ele teve para que pudéssemos vencer a Copa do Emir".