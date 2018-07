Time de Ramires e Alex Teixeira na China anuncia Capello como novo técnico

O Jiangsu Suning anunciou neste domingo o italiano Fabio Capello como seu novo técnico. O experiente treinador de 70 anos estava sem clube há cerca de dois anos, quando deixou o comando da seleção russa. Os detalhes do contrato com o clube chinês, como tempo do vínculo, não foram revelados.

Os valores também não foram divulgados, mas especula-se que Capello receberá cerca de 10 milhões de euros por sua passagem na China. Lá, ele comandará dois brasileiros, o volante Ramires e o meia Alex Teixeira, e deverá contar com os ex-jogadores Brocchi e Zambrotta em sua comissão técnica.

O Jiangsu Suning chegou a negociar e ficar próximo de contratar o português Paulo Sousa, da Fiorentina, mas o acordo naufragou na última hora. Com isso, Capello comandará a sétima equipe diferente em sua vitoriosa carreira, após passar por Milan, Real Madrid, Roma, Juventus, Inglaterra e Rússia.