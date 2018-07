Time de Thiago Neves vai à final do torneio continental na Ásia

O Al Hilal, da Arábia Saudita, está a dois jogos de disputar pela primeira vez um Mundial de Clubes. Nesta terça-feira, a equipe de Thiago Neves garantiu classificação para a final da Liga dos Campeões da Ásia apesar de perder para o Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos, por 2 a 1, no jogo de volta da semifinal. A vaga veio graças aos 3 a 0 da partida da ida.

Além de Thiago Neves, que marcou um gol no jogo de duas semanas atrás, o Al Hilal conta também com o zagueiro Digão, de 26 anos, que também fez carreira no Fluminense. A estrela da semifinal, porém, foi o atacante saudita Nasser Al Shamrani, que marcou três vezes nos dois jogos. Do outro lado, o Al Ain confiava no ganês Gyan, que não correspondeu e foi expulso no jogo desta terça-feira, matando qualquer chance de reação da equipe dos Emirados Árabes.

O adversário do Al Hilal na final vem do confronto entre o Seoul, da Coreia do Sul, e o Western Sydney FC, da Austrália, país que é filiado à Confederação Asiática de Futebol. Os sul-coreanos contam com Éverton Santos (ex-Fluminense, Ponte Preta e Figueirense) e o colombiano Molina, que jogou no Santos. A ida foi 0 a 0 e a volta é nesta quarta-feira.

Campeão do ano passado, o chinês Guangzhou Evergrande, dos italianos Gillardino, Diamanti e Marcelo Lippi, perdeu nas quartas de final, para os australianos. Nesta fase também ficou pelo caminho o catariano Al Sadd, do espanhol Raúl.