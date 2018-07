Time diz ter recebido água com sedativos no Peru

Um time da segunda divisão do futebol do Peru acusou a equipe que enfrentou no último domingo de ter "batizado" a água dada aos jogadores do time adversário com sedativos.

O jogo estava 3 a 0 para o Sport Ancash sobre o Acosvinchos e faltavam apenas cinco minutos para o apito final, quando o jogador Andy Salinas, do Acosvinchos, desmaiou em um lance normal.

Minutos depois, foi a vez do jogador Luis Coelho, do mesmo time, cair inconsciente, seguido por mais dois companheiros.

Um total de quatro jogadores do Acosvinchos desacordados.

Eles foram levados para o hospital e logo exames detectaram indícios de sedativos no sangue.

Salinas disse ter se sentido um pouco pesado pouco depois de beber água oferecida pelo time adversário.

O presidente do Acosvinchos, Aldryn Perez, disse que apresentaria uma queixa forma à Federação Peruana de Futebol.

Por outro lado, o técnico do Ancash afirmou que a sua equipe não teve nada a ver com o incidente e que seus jogadores beberam da mesma água, sem ter sofrido qualquer efeito. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.