Time do Bayern de Munique volta aos treinamentos em pequenos grupos

Os jogadores do Bayern de Munique voltaram aos treinos em pequenos grupos, nesta segunda-feira, apesar das restrições impostas na Alemanha e em todo o mundo devido à pandemia do coronavírus. A decisão dos atuais heptacampeões alemães foi tomada a exemplo do Borussia Dortmund e Wolfsburg, que também colocaram seus jogadores em atividade.

LEIA TAMBÉM > Receba no seu email as principais notícias do dia sobre o coronavírus

A direção do Bayern afirmou no domingo que a sessão de treinamento "seria realizada em coordenação com a política do governo e com as autoridades relevantes". O clube acrescentou que é "importante ressaltar que todos os regulamentos de higiene serão rigorosamente observados".

Os jogos da liga alemã foram suspensos até pelo menos 30 de abril. Clubes e Liga discutem a retomada das partidas sem torcida nos estádios e com testes regulares da covid-19 para jogadores e funcionários. Nenhum jogo da liga alemã é disputado desde 8 de março.

O Campeonato Alemão foi interrompido na 25.ª rodada, a nove do final, com o Bayern na liderança, com 55 pontos, quatro à frente do Borussia Dortmund. O Leipzig é o terceiro colocado, com 50 pontos.