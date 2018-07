Time do Catar diz que Corinthians acertou com Anderson Martins

DOHA - O Al-Jaish, do Catar, anunciou neste domingo, no seu site oficial, que emprestou o zagueiro Anderson Martins. O jogador, de acordo com o clube catariano, vai ficar no Parque São Jorge pelo período de um ano. O time paulista, até agora, não se pronunciou sobre a transferência.

Por conta da janela internacional de transferência para o Brasil, Anderson Martins só poderia jogar o Brasileirão depois da Copa do Mundo. O jogador, ainda segundo o Al-Jaishm já está a caminho do Brasil para passar por exames médicos, assinar contrato, e ser apresentado como reforço do Corinthians.

Anderson, de 26 anos, começou a carreira no Vitória, fazendo dupla de zaga com David Luiz, e jogou entre os profissionais do clube baiano até 2010. Em 2011, transferiu-se para o Vasco, permanecendo em São Januário por apenas oito meses até seguir para a Catar.

No pouco tempo no Rio, porém, obteve sucesso. No Carioca, foi eleito para a seleção ideal ao lado do parceiro de zaga, Dedé. O Vasco, porém, foi vice. Depois, faturou o título da Copa do Brasil.

No Corinthians, deve ficar como opção para o técnico Mano Menezes, que tem como titulares Cleber e Gil. Além dos dois, o treinador atualmente com Felipe e o garoto Paulo Henrique, das categorias de base, e Wanderson (ex-Sertãozinho), que ainda não jogou.