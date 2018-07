'Time do Corinthians está indo pelo caminho certo', diz Renato Augusto

SÃO PAULO - O Corinthians ocupa apenas a sétima colocação do Campeonato Paulista, tendo empatado seis dos últimos oito jogos na competição. Mas, para Renato Augusto, isso não altera o bom começo de temporada do atual campeão do mundo. Na opinião do meia, a equipe já começa a ganhar uma cara nova com ele e Pato entre os titulares.

"Difícil dizer que tem um time montado, mas já tem uma cara. Fizemos ótimas partidas, deixamos a desejar em poucas, mas acho que está indo pelo caminho certo. Tem um bom tempo até a fase final. O caminho é esse", apontou o jogador, em entrevista coletiva.

Ele se coloca à disposição para ajudar o Corinthians a vencer o Guarani, domingo, no Brinco de Ouro da Princesa, mas faz uma ressalva: "Tem que conversar com a parte médica, a sequencia de jogos é impressionante".

De acordo com Renato Augusto, a equipe traçou como meta terminar a fase de classificação entre os quatro primeiros colocados. "Nosso intenção é chegar entre os quatro primeiros até mesmo para jogar em casa (as quartas de final). Se não tivesse tomado o gol no finalzinho (contra o XV), estaríamos lá na frente. Há um equilíbrio grande, e uma vitória muda muito", lembrou ele.

Se tivesse vencido na quarta, o Corinthians seria o quarto colocado, atrás de São Paulo, Ponte e Santos e à frente do Palmeiras. Como empatou em 1 a 1, ficou no sétimo lugar.