Time do Equador treina em São Januário para preservar Maracanã

A seleção do Equador realizou no fim da tarde desta terça-feira seu último treino antes da partida decisiva com a França, marcada para quarta, no Maracanã. A atividade foi realizada no estádio do Vasco, em São Januário, porque o gramado da partida está sendo poupado.

Durante entrevista coletiva realizada antes do treinamento, o técnico Reinaldo Rueda chegou a lamentar não poder fazer o reconhecimento do gramado, assim como as seleções que jogaram antes no local.

O treinamento ficou aberto à imprensa por cerca de 30 minutos, nos quais os jogadores realizaram um leve treinamento técnico, sob o comando do preparador físico, Carlos Eduardo Velasco.