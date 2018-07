Time do Inter começa a treinar com bola do Mundial Os jogadores do Inter começaram nesta terça-feira a treinar com a bola que será utilizada no Mundial de Clubes. A ideia do técnico Celso Roth é fazer com que o grupo esteja bem adaptado à Speedcell, criada especialmente para a disputa do campeonato que acontecerá em Abu Dabi, nos Emirados Árabes Unidos.