Time do São Paulo se reapresenta com cinco 'reforços'

Não faltaram opções para o técnico Rogério Ceni no treino do São Paulo, nesta sexta-feira. Na reapresentação do time, ele contou com o retorno de cinco jogadores ao elenco, incluindo o zagueiro Rodrigo Caio e o meia-atacante peruano Cueva, que disputaram jogos de suas seleções nos últimos dias.

O defensor da seleção brasileira fez apenas trabalho regenerativo e treino físico no gramado nesta manhã. Cueva, por sua vez, fez atividade com bola ao lado dos reservas. Ambos devem estar à disposição de Rogério Ceni para o jogo contra o Atlético Mineiro, domingo, no Morumbi.

O departamento médico do clube também colaborou para reforçar o elenco. Recuperados de problemas físicos, os laterais Bruno (entorse no joelho esquerdo) e Buffarini (estiramento no músculo posterior da coxa direita) e o volante Thiago Mendes (entorse no joelho direito) foram incorporados ao time.

O treino contou ainda com o atacante Denilson, recém-contratado, junto ao Avaí, e com o meia Maicosuel, outro reforço recente do clube paulista. Foi a primeira atividade de Denilson com o restante do grupo. Maicosuel, por sua vez, seguiu seu trabalho de fortalecimento muscular com o preparador físico Zé Mário Campeiz.

Rogério Ceni deve definir o time titular do São Paulo para enfrentar o Atlético no treino deste sábado, à tarde, na última atividade da equipe antes do duelo válido pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.