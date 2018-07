Time espanhol usa Pokémon para atrair torcedores ao estádio

Para espantar a má fase que vive, um time da terceira divisão do futebol espanhol resolveu inovar para atrair os torcedores para os jogos. O Sabadell teve uma iniciativa de incentivar presença da torcida através da febre do momento.

A equipe resolveu fazer uma promoção envolvendo a marca Pokémon. Os torcedores que forem ao estádio vestidos a caráter não pagarão a entrada no jogo diante do Alcoyano no próximo sábado. O ingresso para quem não aderir à brincadeira custará cinco euros.

Também haverá um prêmio de 500 euros, cerca de R$1.900 para quem conseguir capturar o monstro com maior poder de combate. Para isso, o clube irá usar iscas para atrair os pokémon na pokestop do estádio. O vencedor ainda deve tuitar usando a hastag oficial. Atualmente, o Sabadell está na 10ª posição do seu grupo no Campeonato Espanhol da terceira divisão.