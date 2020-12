Time esquece de levar o uniforme e perde por W.O. na terceira divisão do Carioca

Um jogo da terceira divisão do Campeonato Carioca, chamada de Série B2, não foi realizado nesta segunda-feira por causa de um motivo insólito. O Mesquita perdeu por 3 a 0 fora de casa para o Bela Vista no estádio Alzirão, em Itaboraí (RJ), porque não levou os uniformes de jogo. Por causa disso, a equipe acabou punida com a derrota por W.O. e foi decretado o placar de 3 a 0 para o time mandante.

A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) confirmou ao Estadão que o Mesquita chegou ao estádio sem os uniformes necessários para a partida começar e, por isso, o árbitro responsável declarou que o adversário seria o vencedor. A partida era válida pela terceira rodada do segundo turno da competição.

O Mesquita é o time de pior campanha do campeonato. Em nove partidas realizadas, foram sete derrotas e dois empates. Recentemente a equipe perdeu por 8 a 0 do Carapebus e no mês passado levou de 6 a 2 do Ceres, logo na estreia. Ao longo do campeonato a equipe marcou somente sete gols e sofreu 29. Curiosamente, a primeira vitória do Bela Vista veio somente nesta segunda, graças ao W.O. gerado pelos uniformes.