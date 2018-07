Time exposto: Faltou privacidade na Granja Comary Felipão reestreou no comando da seleção em fevereiro de 2013. Na semana do amistoso em Londres contra a Inglaterra, que marcaria sua volta, o treinador e Parreira colocaram no papel a programação completa da seleção até o dia 13 de julho de 2014, data da final da Copa. Tamanha antecedência na programação era inédita. A preocupação era não repetir os erros de logística e preparação da Copa de 2006 nem o aquartelamento e isolamento do time em 2010.