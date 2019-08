Time feminino de futebol do Corinthians ganha pela 25ª vez seguida e bate recorde

O time feminino de futebol do Corinthians obteve um resultado histórico, neste sábado, ao derrotar a Ponte Preta, por 6 a 0, no Parque São Jorge, em jogo válido pelo Campeonato Paulista. Foi o 25º triunfo consecutivo, superando a maior campanha vitoriosa do futebol brasileiro, registrada pelo Coritiba, em 2011, que detinha a marca de 24 jogos. Os gols foram marcados por Pardal, Victoria Albuquerque, Erika, Gabi Zanotti, Ingryd e Tamires.

O Corinthians volta a jogar no próximo domingo, em Araraquara, contra a Ferroviária. Mesmo adversário do dia 24, na Fazendinha. Dia 31, a Ponte Preta será a adversária mais uma vez. No dia 7, o rival será o Juventus.

O sucesso do time feminino ajudou o Corinthians a arrumar um patrocinador. As camisas do time vão estampar a marca da cervejaria espanhola Estrella Galicia. O contrato é até 31 de dezembro de 2021. A logomarca ficará nos ombros da camisa de treino da equipe.

A equipe de futebol feminino do Corinthians foi criada em 2016, inicialmente com uma parceria com o Grêmio Osasco Audax. Por duas temporadas, as meninas atuaram pelos dois clubes e conquistaram a Copa do Brasil Feminina, em 2016, e a Copa Libertadores da América, em 2017. No início de 2018, foi anunciada a separação dos clubes e a criação de um time exclusivamente do Corinthians. O atual elenco treina no Parque São Jorge, conta com 24 atletas e é comandado pelo treinador Arthur Elias.