Time feminino do Corinthians goleia e fica a uma vitória de recorde mundial

O time feminino do Corinthians goleou o São José por 4 a 1, fora de casa, nesta quarta-feira e encaminhou vaga para as semifinais do Campeonato Brasileiro. A volta acontece na próxima quarta, às 19h30, no Parque São Jorge. A vitória foi a 26ª consecutiva da equipe comandada pelo técnico Arthur Elias.

O feito já é o maior do futebol brasileiro, incluindo times masculinos e femininos. Até então, o Coritiba, em 2011, ostentava o recorde com 24 triunfos em sequência. O Corinthians agora está a um jogo de alcançar o recorde mundial.

De acordo com o Guinness Book, o Livro dos Recordes, o The New Saints, do País de Gales, é a equipe que com mais vitórias em sequência no futebol, com 27 no total. A marca histórica pode ser obtida no duelo contra a Ferroviária, domingo, em Araraquara, pela 13ª rodada do Campeonato Paulista.

"É uma alegria muito grande já ter chegado perto dessa marca. Mas vejo só como um prêmio dessa nossa trajetória em busca dos nossos objetivos. Agora vamos para Araraquara pensando em vencer, sabendo que a dificuldade vai ser grande pelo momento do adversário. Vamos para fazer o nosso melhor e jogar nosso futebol que vem sendo muito eficiente", comentou o técnico Arthur Elias.

Mais uma vitória. Seguimos em frente pic.twitter.com/JOefzlmLeV — Corinthians Futebol Feminino (@SCCPFutFeminino) August 14, 2019

Nesta quarta-feira, o time feminino atropelou o adversário, mesmo jogando fora de casa. "Estou muito satisfeito pela temporada. Estamos colhendo resultados do nosso trabalho, da união do grupo, de uma estrutura que o clube nos oferece. A gente sabe que o que vem fazendo não é pouca coisa, são muitas dificuldades enfrentadas, mas temos os pés no chão porque sabemos que falta muito para alcançar os objetivos", prosseguiu o treinador.

Victoria e Gabi Zanotti marcaram os dois primeiros gols contra o São José. Poliana diminuiu a vantagem. O São José teve a oportunidade de empatar, mas desperdiçou um pênalti ainda no primeiro tempo. Rafa Martins acertou a trave. O Corinthians acordou com o susto e voltou a ficar na frente com mais um gol de Victoria. O quarto foi marcado por Millene. A atacante ampliou a liderança na artilharia da competição e agora tem 18 gols em 16 partidas.