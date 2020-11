Time feminino do Cruzeiro soma 10 atletas com covid-19 e pede adiamento de jogo

O Cruzeiro informou nesta quinta-feira que o exame da atleta Miriã testou positivo para a covid-19. Foi o décimo caso no time feminino da equipe celeste, que não quer entrar em campo no sábado para o clássico com o Atlético, pelo Campeonato Mineiro.

Sofrendo com a pandemia, a direção do Cruzeiro conta com o bom senso da Federação Mineira de Futebol (FMF). O clube fez um pedido formal de adiamento do clássico e aguarda por uma reposta positiva da entidade. O Atlético aceita o adiamento, informou o clube.

Com o caso de Miriã e os tantos desfalques, o Cruzeiro seria obrigado a jogar com duas atletas lesionadas diante do grande rival. Ainda teria de usar uma goleira na linha. O clube aguarda um parecer positivo da FMF.

Em exames realizados na sexta-feira já haviam testado positivo outras nove jogadoras: as laterais Eskerdinha e Janaína, a volante Capelinha, as zagueiras Mayara e Tatá, as meias Carol Soares e Dedê e as atacantes Kim e Mariana Santos.

Todas estão em isolamento, sendo monitoradas e passam bem. De acordo com os médicos cruzeirenses, nem todas são assintomáticas. Algumas estão gripadas.