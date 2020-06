Time feminino do Palmeiras mantém estrutura de treino com transmissão pela internet

O Palmeiras tem utilizado as transmissões pela internet para suas equipes masculina e feminina como forma de driblar o fato de não poder realizar atividades presenciais em razão do novo coronavírus. Nesta semana, o clube divulgou imagens do trabalho das jogadoras na sua TV oficial.

"Mais um treino pago, dando continuidade aos treinos em casa nessa quarentena. Muito bacana. Parabéns pelo treino com conteúdo físico e dinâmico. Vamos que vamos, a gente não pode parar", afirmou a lateral e meio-campista Rosana, uma das mais experientes do elenco.

O time feminino do Palmeiras tem sede em Vinhedo, no interior de São Paulo, e por isso a comissão técnica utiliza os locais de treinamento da cidade para reunir o grupo de jogadoras em uma transmissão pela internet. Com nove pontos após cinco rodadas, o Palmeiras está na quarta colocação do Campeonato Brasileiro. Não há definição sobre quando o torneio organizado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) será reiniciado.

Ação Social

O time feminino alviverde realizará neste domingo uma transmissão ao vivo com a dupla sertaneja Thaeme e Thiago para arrecadar fundos a Santa Casa de Vinhedo.

As doações poderão ser realizadas durante a transmissão ao vivo diretamente na conta do hospital. Além arrecadar fundos, a ação também pretende angariar álcool em gel e máscaras especiais.