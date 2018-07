Time holandês da 1ª divisão contrata garoto de 18 meses

VENLO - Os contratos com jovens talentos do futebol mundial são uma realidade cada vez mais presente no esporte. Mas o VVV-Venlo, da primeira divisão holandês, foi além e anunciou um acordo com Baerke van der Meij, um garoto de apenas um ano e meio de idade.

Por conta da legislação, o clube não pode contratar oficialmente o garoto, mas, de acordo com seu site oficial, ofereceu um "contrato simbólico" para contar com o talento da criança por dez anos. Baerke é neto de um ex-jogador do Venlo e foi procurado pela equipe após ter um vídeo do Youtube, no qual ele chuta bolas de pelúcia em um baú, analisado pela direção.

"A posição preferida da criança ainda não foi determinada. No entanto, pode-se falar de um jogador destro, com uma técnica de chute muito boa, perseverança, e o mais importante: os genes de futebol de seu avô Van der Meij", escreveu o clube em seu site oficial.

Baerke van der Meij já foi apresentado como novo "reforço" do Venlo. Como aconteceria com qualquer contratação, ele foi ao campo, bateu bola, com o astro do time profissional, Ken Leemans, e depois vestiu a camisa da equipe na sala de imprensa, após ter visto o "contrato simbólico" ser assinado por seu pai, Jorg van der Meij.

O acerto com Van der Meij parece ser uma ação para fazer os torcedores do Venlo esquecerem da atual situação do time, que ocupa apenas a penúltima colocação do Campeonato Holandês, com 18 pontos, e já está matematicamente rebaixado para a segunda divisão do ano que vem.