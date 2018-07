Time holandês espanta mundo com contratação falsa de bebê

Os torcedores do time VVV Venlo avisaram a equipe sobre o vídeo que conseguiu mais de 180 mil visualizações na Internet. O time holandês, ameaçado pelo rebaixamento, decidiu atrair atenção para o clube ao criar um golpe de publicidade envolvendo o bebê Baerke van der Meij.

A equipe chamou uma coletiva de imprensa de mentira no canal do próprio clube para anunciar a contratação do menino de Venlo, neto de um dos funcionários do departamento de imprensa do clube, mas ficou surpresa com a repercussão no mundo todo.

Vários portais internacionais divulgaram a história, e um jornal holandês até publicou a foto de Baerke. "Eu fiquei sabendo que o caso foi divulgado no mundo inteiro. Hoje eu falei com uma emissora russa que queria imagens que usamos na coletiva de imprensa", disse a porta-voz do Venlo, Ellen Berden, nesta quinta-feira.

"Tudo começou como uma piada, mas perdemos um pouco do controle da situação."

Berden queria inicialmente que o bebê assistisse à partida no estádio do clube que acabou em 2 x 2 contra o Heerenveen, no último final de semana.

"Entrei em contato com os pais dele para ver se Baerke iria no jogo do sábado. Mas o início da partida foi muito tarde para o pequeno, então optamos por organizar uma coletiva de imprensa nesta terça. Nela, assinamos um contrato simbólico de 10 anos, apenas para conseguir publicidade para o time."

Berden contou que os pais da criança decidiram acabar com a brincadeira. "Baerke não estará presente na partida deste domingo contra o Feyenoord", acrescentou.

O ameaçado pelo rebaixamento Venlo está na 17a posição do campeonato com 18 times, três pontos acima do lanterna Willem II Tilburg com duas partidas para acabar o torneio. O último colocado cai automaticamente, enquanto os times que ficarem em penúltimo ou antepenúltimo disputam uma repescagem com times da segunda divisão.